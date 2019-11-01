Владивосток, , 09:05 — REGNUM В Приморье во всех муниципалитетах начался отопительный период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В настоящее время в Приморье работают 848 котельных, которые отапливают почти 1,7 тысячи социально значимых объектов и 12 тысяч жилых домов.

«Коммунальщики завершают регулировку тепловых узлов, устраняют мелкие аварии на теплосетях и во внутридомовых системах», — уточнили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Большого Камня, готовность которого к прохождению отопительного сезона вызывала большие сомнения, отказываются встречаться с негодующими жителями города.