Владикавказ, , 09:02 — REGNUM В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства республики. Его обвиняют в халатности и нанесении ущерба на сумму более 6,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Чиновник, являясь председателем комиссии по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвердил их списки на 2018 год, а также максимально допустимые суммы денежных средств на приобретение жилых помещений по районам республики.

При этом по решению комиссии была снижена площадь приобретаемого помещения с 33 кв. м до 28 кв. м. Однако начальная максимальная цена контракта в зависимости от района республики осталась на прежнем уровне.

При проверке законности закупок в министерстве ЖКХ, топлива и энергетики РСО-Алания эти факты вскрылись. Завышение цен на приобретаемые жилые помещения в трех районах республики составило свыше 6,3 млн рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Уже установлено, что в протоколе стоят подписи членов комиссии и приглашенных лиц, которые не участвовали в заседании.

Отметим, что в СКР не указываются имя чиновника и заместителем какого вице-премьера он является — тоже.