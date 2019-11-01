Махачкала, , 08:58 — REGNUM Профилактические мероприятия по случаю вспышки сибирской язвы продолжаются в Дагестане. Полиция и надзорные органы проверяют места содержания крупного рогатого скота, их убоя и сбыта, чтобы установить возможные очаги возникновения заболевания и не допустить ее распространения, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе МВД республики.

Отмечается, что уже проведены проверки во всех стационарных пунктах приема шкур скотины, расположенных на территории города Хасавюрта.

На данный момент продолжаются проверки передвижных пунктов приема шкур. В связи с этим полиция просит граждан, занимающихся закупкой шкур, которые работали на личных автомобилях, обратиться в отдел внутренних дел по месту жительства для проведения проверки.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 по 17 октября в Дагестане с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы пять жителей села Новокули Новолакского района. У четырех из них диагноз подтвердился лабораторно, пятый пациент находился под наблюдением врачей.

По данным специалистов Роспотребнадзора республики, причиной заражения стала разделка туши больного бычка в одном из хозяйств села. Сотрудники надзорных и правоохранительных органов сейчас ищут владельца животного, купленного за пределами села без сопроводительных документов.

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