Тяньцзинь, Китай, , 08:49 — REGNUM Прямой авиарейс будет запущен с 15 декабря между городом Тяньцзинем на севере Китая и столицей Монголии Улан-Батором, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Рейс станет первым прямым, соединяющим два города, сообщили в авиакомпании Tianjin Airline. Вылет из Тяньцзиня будет осуществляться раз в неделю по воскресеньям в 19:00 по местному времени, а приземление в Улан-Баторе осуществляться в 21:10. Обратный рейс будет покидать Улан-Батор в 22:10 и приземляться в Тяньцзине в 12:30.

Отметим, что Тяньцзинь является ближайшим с Монголией портом. Все монгольские морские грузы отправляются через этот порт. Новый рейс призван осуществить вклад в развитие торговли и туризма с Монголией.

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