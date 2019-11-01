Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве прекращают свою работу мобильные пункты вакцинации против гриппа ОРВИ. Они закроются вечером 1 ноября, сообщается на портале мэра столицы.

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Бесплатную прививку сегодня до 22:00 можно в 23 мобильных пунктах. Они расположены около 19 станций метро, около станции Владыкино на МЦК, ж/д станции Крюково и в двух флагманских МФЦ.

Стационарные прививочные кабинеты в поликлиниках Москвы будут работать до 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году осенью в Москве впервые можно было бесплатно сделать прививку от гриппа в городских парках.

Подробнее: Впервые сделать прививку от гриппа можно в парках Москвы