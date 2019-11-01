Пермь, , 08:45 — REGNUM В Пермском крае за девяти месяцев 2019 года отмечен рост числа выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщил на пресс-конференции глава УМВД по региону Михаил Давыдов.

В январе-сентябре полиция выявила 2962 факта незаконного оборота наркотиков, что на 2,4% выше показателя 2018 года.

Среди зафиксированных случаев 2456 тяжких и особо тяжких преступлений (рост 3,8%), а также 809 — в крупном и 23 — в особо крупном размере.

Из незаконного оборота изъято более 42,1 кг наркотических средств.