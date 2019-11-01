Махачкала, , 08:48 — REGNUM Площадки для написания Большого этнографического диктанта в Дагестане подготовили 36 городов и районов республики. Всего акция будет проходить на 57 площадках, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий региона.

В городе Махачкале диктант напишут на шести площадках: в Доме дружбы, Дагестанском государственном университете, гуманитарном институте, институте развития образования, лицее №3 и в здании железнодорожного вокзала. Все площадки будут работать в едином временном распорядке, они откроются в 11:00.

Международная просветительская акция Большой этнографический диктант пройдет во всех субъектах России и за рубежом сегодня, 1 ноября. Она приурочена ко Дню народного единства.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 из них — общие для всех участников и 10 региональные, уникальные для каждого субъекта. На написание диктанта дается 45 минут. За выполнение всех заданий максимально можно получить 100 баллов. Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте этнографического диктанта с 1 по 4 ноября будет организовано онлайн-тестирование.

В России масштабная акция проводится четвертый год подряд. Диктант призван оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в РФ. В минувшем году его написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом, в Дагестане акцию поддержали около 2 тыс. участников.