Петропавловск-Камчатский, , 08:44 — REGNUM Один из православных храмов на Камчатке украсит колокол, на котором высечено имя губернатора региона Владимира Илюхина. Сам глава края утверждает, что ничего об этом не знал и решение принимала епархия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На вопрос регионального ИА «КамчаткаИнформ», Владимир Илюхин ответил, что бюджетные деньги на колокол и изображение на нём его имени не тратились. Епархия, по его словам, сама принимала решение, имена каких жертвователей увековечить на колоколе. Он же, как и другие сотрудники правительства, перечислял однодневный заработок на строительство храмов на полуострове. Средства перечисляли и крупные рыбопромышленные компании, и частные лица.

В регионе действует программа «20 храмов Камчатки». На строительство Морского собора было собрано более 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года единственный в ДФО Морской собор на Камчатке увенчали семитонным золотым куполом.