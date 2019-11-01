Благовещенск, , 08:50 — REGNUM В Благовещенске квартира с видом на Китай выставлена на продажу за 40 млн рублей. Агентство недвижимости ЦИАН обратило внимание на сверхдорогое жильё в столице Приамурья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В опубликованном агентством рейтинге самых дорогих квартир вторичного рынка недвижимости на Дальнем Востоке, квартира в Благовещенске с видом на Китай заняла уверенное второе место, уступив лишь квартире во Владивостоке. В дальневосточной столице выставлена на продажу квартира площадью 205 кв. м. с видом на море за 41 млн рублей.

Трёхкомнатная квартира в Благовещенске, площадью 224 кв. метра имеет дизайнерский ремонт и оценивается продавцом в 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, оценка стоимости жилья на Дальнем Востоке показывает, что стоимость квартир во Владивостоке превышает стоимость равнозначного жилья в Хабаровске и других крупных городах региона.