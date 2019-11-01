Алма-Ата, Казахстан, , 08:20 — REGNUM Кражи сотовых телефонов в Алма-Ате с начала 2019 года сократились на 42,1%, карманные кражи — на 33,9%, квартирные кражи — на 32,7%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что кражи чужого имущества составляют 70% в структуре преступности города. С начала года кражи автомобилей в городе сократились на 11%, кражи цветного и черного металла — на 33,8%, кражи боковых зеркал автомобилей — в 3,9 раза.

Отмечается, что в целях профилактики преступности сотрудники полиции патрулируют наиболее криминогенные участки города. За счет этого с поличным удалось задержать 397 карманных воров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что преступность в стране сократилась с начала 2019 года на 15%.

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