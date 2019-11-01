Москва, , 07:59 — REGNUM Московский зоопарк с 1 ноября переходит на зимний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как уточняется, с сегодняшнего дня рабочий день зоопарка сократится на один час. Теперь ежедневно он будет работать с 9:00 до 17:00, а проход посетителей на территорию будет осуществляться с 9:00 до 16:00.

«Новый режим работы зоопарка продиктован прежде всего сокращением светового дня, а также тем, что некоторые обитатели уходят в спячку», — приводит комментарий зоопарка агентство «Москва».

Отмечается, что весь зимний сезон посетителям будут доступны тёплые павильоны и внутренние вольеры, а в вольерах с выходом на улицу останутся животные, которым не страшны холода: белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, обыкновенные и полярные волки, лисы, песцы, снежный барс, пума, восточноевропейские рыси, овцебыки, дальневосточный леопард, дагестанские туры, винторогие козлы, голубые бараны и другие.

Зимний режим работы учреждения продлится до 28 февраля 2020 года.