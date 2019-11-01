Амритсар, Индия, , 09:10 — REGNUM Пакистан не станет взимать пошлины с индийских паломников-сикхов в день открытия Картарпурского коридора 9 ноября. Об этом 1 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

В своём аккаунте в Twitter Имран Хан подчеркнул, что Исламабад готов пойти на ряд уступок в пользу индийских паломников. В частности, для прохода через Картарпурский коридор на территорию Пакистана сикхами из Индии не потребуются заграничные паспорта — достаточным будет предъявить любой действительный документ, подтверждающий личность. Исламабад также отменил требование предварительной регистрации для прохода на пакистанскую территорию. Имран Хан сообщил, что в день открытия Картарпурского коридора 9 ноября все паломники будут освобождены от сервисного сбора. Сервисный сбор составляет 20 долларов, что является большой по индийским меркам суммой.

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на индийско-пакистанской границе, который позволит паломникам-сикхам посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб, а также другие сикхские святыни в пакистанском Панджабе без получения пакистанской визы. Пропускная способность коридора составит 5 000 паломников в день.