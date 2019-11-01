Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM Циклон приближается к берегам Камчатки со стороны Охотского моря, сообщает местный Гидрометцентр.

Циклон

Сообщается, что в связи с приближением циклона в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске ожидается дождь и ветер с порывами до 25−30 метров в секунду. Также в северных и горных районах полуострова пройдет мокрый снег.

Отмечается, что активность осадков снизится к концу недели. Однако непогода сохранится в Камчатском крае и на День народного единства 4 ноября.