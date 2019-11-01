Кизел, Пермский край, , 07:47 — REGNUM В Кизеле Пермского края суд вынес приговор бывшему генеральному директору строительной компании. Он признан виновным в присвоении более 76 млн рублей, которые принадлежали дольщикам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Установлено, что стройфирма занималась строительством многоквартирного дома с участием средств дольщиков, которые планировали улучшить свои жилищные условия и переехать из домов, пострадавших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах Кизеловского муниципального района. Деньги перечислялись районной администрацией.

Однако восьмисекционный проект был реализован только наполовину. Часть денег экс-глава похитил. Ущерб оценили в сумму, превышающую 76 млн рублей. В числе пострадавших более 100 граждан.

Суд назначил экс-руководителю строительной компании два с половиной года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, бывший гендиректор оштрафован на 400 тыс. рублей и должен возместить ущерб. Приговор в силу не вступил