Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Только в России возможна ситуация, когда истребитель-бомбардировщик Су-34 перемещается по дорогам общего пользования на своих шасси, сообщил обозреватель Том Демерли на страницах американского издания The Aviationist.

Американское издание прокомментировало фотографии из Воронежской области, на которых видно, как Су-34 двигается в общем потоке машин. В своей публикации Демерли сослался на очевидцев, которые предположили, что самолёт «перемещают из Бутурлиновки в Воронеж, пока снег не покрыл дороги» для дальнейшего проведения ремонтных работ.

Вместе с тем автор отмечает, что для безопасного переезда у истребителя сняли крылья. Однако если бы этого не сделали, зрелище было бы «куда как более впечатляющим», — пояснил Демерли.

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