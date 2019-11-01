Пермь, , 07:33 — REGNUM Пермь объявила о закупке льда для главного новогоднего городка, который в 2019 году планируют оформить в стиле фэнтези. Начальная цена лота составляет 4 млн 770 тыс. рублей.

Заказчиком услуги выступает МАУ «Агентство социокультурных проектов». Итоги конкурса подведут 15 ноября.

Исполнитель должен будет со 2 по 25 декабря осуществить поставку не менее 1823 кубометров льда (в том числе — на реставрацию ледовых объектов в период эксплуатации новогоднего ледового комплекса), количество ледовых блоков — не менее 3650 штук (в пересчете с кубических метров); размер блоков 2,0×1,0×0,25 м. Водоем по заготовке льда должен быть с пресной водой.

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