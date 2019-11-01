Пермь, , 07:19 — REGNUM Пермь встретит новый год с новой елкой. Объявлен аукцион на закупку елки. Начальная (максимальная) цена лота — 9,4 млн рублей.

Сумма включает стоимость изготовления, доставки, монтажа и демонтажа ели, а также комплекта новогодних украшений.

Согласно документации, высота ели должна составлять 30 метров, а каркас состоять из 12 сегментов-ярусов и иметь возможность дополнительно наращивать высоту.

Итоги аукциона подведут 16 ноября. Новую елку должны установить на эспланаде до 25 ноября. Старую елку планируют использовать в одном из районов Перми.

По данным из открытых источников, в 2018 году высота главной городской ели составляла 22 метра.