Владивосток, , 07:05 — REGNUM По поручению президента России Владимира Путина в Приморье создаётся филиал мастерской управления «Сенеж», где будут готовить управленческие кадры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ожидается, что мастерская позволит дать необходимые знания молодым людям, которым в будущем предстоит работать в управленческих структурах, обеспечивающих развитие Дальнего Востока.

«Мастерская «Сенеж» за короткое время зарекомендовала себя как один из институтов подготовки талантливых кадров в профессиональной и управленческой сферах. На Дальнем Востоке, с учетом приоритета его развития, потребность в таких кадрах может быть еще выше, чем в других регионах», — сказал зампред Ассоциации молодёжных правительств России Михаил Кривопал агентству «Интерфакс — Дальний Восток».

Как сообщало ИА REGNUM, поручения президента России Владимира Путина были сформированы по результатам открытого обсуждения проблем Дальнего Востока, которое прошло на полях Восточного экономического форума в сентябре 2019 года во Владивостоке.