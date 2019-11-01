Нью-Дели, , 09:27 — REGNUM На одного государственного врача в Индии приходится 10 926 индийцев, в то время как рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) соотношение составляет не более одной тысячи пациентов на одного государственного доктора. Об этом 1 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на доклад «Обзора национального здоровья», подготовленного Центральным управлением информации о здравоохранении Индии.

Согласно правительственным статистическим данным, число врачей традиционной медицины, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и зарегистрированных при медицинских советах штатов, составило 43 581 в 2018 году. Примечательно, что по сравнению с 2017 годом число сертифицированных государственных специалистов в указанной сфере сократилось на 2 210 человек. В то же время наблюдается стабильный рост числа сертифицированных врачей нетрадиционной медицины, или аюрведы: в 2017—2018 годах данный показатель вырос с 773 до 799 тысяч человек.

Напомним, что расходы на здравоохранение в Индии составляют всего 1,28% ВВП. С 2009 года государственные затраты в указанном секторе в расчёте на душу населения выросли с 621 рупии (примерно 8,75 долларов) до 1 657 рупий (примерно 23,35 долларов).