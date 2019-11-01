Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Стоимость собак породы бельгийских овчарок малинуа резко выросла в цене на территории США после ликвидации главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, сообщает 1 ноября издание TMZ.

Малинуа Pleple2000

Причиной рекордного подорожания стало использование малинуа в операции спецназа США. О победе над террористом у себя в Twitter лично сообщил американский президент Дональд Трамп. В своей публикации он разместил фото геройского пса Конана с подписью «Американский герой».

Сегодня, по информации издания, владельцам питомников поступают предложения о покупке взрослых собак указанной породы с ценой до $85 тыс. — более чем в три раза превышающей ту, что была до проведения спецоперации.

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