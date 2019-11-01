Новосибирск, , 04:21 — REGNUM В Новосибирске вокруг болота Кучино в Ленинском районе разворачивается конфликт. На этом месте планируют разрабатывать песчано-гравийное месторождение. Но местные жители уже несколькихо дней стоят «живым щитом», не пропуская строительную технику к месту. Они считают, что работы здесь нарушат экосистему болота, на котором живут редкие виды птиц и растений. После попытки строителей 29 октября проехать к месту, активисты и вовсе заявили о грубом нападениина двух женщин.

Тем временем, генеральный директор компании «Старица» Константин Хоруженко сообщил «Вестям Новосибирск», что нападения не было, а противоправные действия совершают сами активисты, препятствуя проезду техники. Он подчеркнул, что у организации имеются все необходимые документы, а работы согласованы мэрией города. Хоруженко уточнил, что уже подал жалобы в полицию и ФСБ.