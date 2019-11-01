Новосибирск, , 03:55 — REGNUM Министерство образования Новосибирской области составило список самых проблемных школ. В нём четыре учебных заведения из трёх районов Новосибирска и сельские школы. Об этом на заседании коллегии регионального Минобра рассказал начальник управления образовательной политики в сфере общего образования Владимир Щукин.

По словам Щукина, в городе Новосибисрке сокращается доля школ, в которых есть проблема неэффективного управления, и школ с низким уровнем кадрового потенциала. В то же время растёт доля школ с признаками социального учреждения, а также «расположенных на территории с признаками депрессивности».

Как пишут «НГС Новости» со ссылкой на министерство, речь о школах, которые «испытывают серьёзное влияние неблагоприятных внешних факторов». В числе этих факторов высокая доля безработных родителей и родителей без высшего образования, низкий уровень кадрового потенциала и материально-технического обеспечения.

В Новосибирске в 2019 году таких школ четыре: № 87 в Дзержинском районе, № 72 и № 138 в Ленинском районе и № 154 в Первомайском районе. По области Минобр насчитал 14 школ: сельские школы в Баганском, Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Коченёвском, Купинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Черепановском и Чистоозёрном районах.

Отмечается, что что специалисты ежегодно определяют группу школ, которые показывают низкие результаты обучения и работают в сложных социальных условиях. Такие образовательные учреждения называют «школы роста». Их выделяют для организации адресной помощи и поддержки.