Наньнин, Китай, , 03:50 — REGNUM Полиция Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая раскрыла банду наркоторговцев, изъяв 14 кг героина и задержав пятерых подозреваемых, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Наркоделец по фамилии Оу привлек внимание полиции города Пинсян на границе с Вьетнамом в начале текущего года. Спустя десять месяцев, 12 октября банда была раскрыта и задержана. Расследование показало, что Оу и члены её семьи занимались контрабандой наркотиков из-за рубежа в течение очень долгого времени. Она имеет тесные связи с целым рядом наркодельцов из Вьетнама и Лаоса. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая выдали Вьетнаму крупного наркоторговца Хоан Минь Хонга, чье имя было в списках интерпола.

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