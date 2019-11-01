Москва, , 03:44 — REGNUM Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для вышеназванных видов транспорта и для таких средств передвижения как роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды и электроскейтборды вводится специальное обозначение: «средства индивидуальной мобильности».

Предполагается ввести запрет на движение на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности в пешеходных зонах за исключением детей не достигших семилетнего возраста.

Документом закрепляется преимущество пешеходов в случаях совмещенного движения со средствами индивидуальной мобильности и устанавливается максимальная допустимая скорость на уровне 20 км/ч для данного вида транспорта.

Помимо этого, вводятся новые дорожные знаки: «Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности».

Напомним, власти РФ раскрыли планы разработать к 2022 году ПДД для беспилотных автомобилей.

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