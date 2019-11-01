Наньнин, Китай, , 03:34 — REGNUM Морская полиция Фанчэнгана в китайском Гуанси-Чжуанском автономном районе задержала на севере Тонкинского залива скоростную лодку контрабандистов с грузом сигарет стоимостью 225 тыс. юаней (около $31 956), сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Скоростная лодка использовалась для контрабанды сигарет и вина. Она стала уже 49-й по счету, задержанной полиция Фанчэнгана с начала 2019 года. Лодка была специально модифицирована злоумышленниками и оснащена двигателем мощностью 300 лошадиных сил. Благодаря этому она может достигать скорости 60 узлов, а это, в свою очередь доставило немало проблем блюстителям правопорядка, но злоумышленников это не спасло.

С начала 2019 года полиция Фанчэнгана раскрыла 768 случаев контрабанды и изъяла контрабандных товаров на сумму более 87 млн юаней.

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