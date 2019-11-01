Пекин, , 03:23 — REGNUM В общей сложности 627 человек судебного персонала в Китае в период с января по сентябрь находились под следствием за преступления, связанные с их должностными обязанностями, сообщили в Верховной народной прокуратуре КНР.

Среди находящихся под следствием, 43 судьи уездного уровня и выше. Верховная прокуратура усилила требования к местным прокуратурам в вопросе расследования дел, связанных с работниками судебной системы. При этом, ведется работа по улучшению механизмов координации между надзорными органами и прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, всего 970 чиновников в Поднебесной были обвинены в «крышевании» организованных преступных группировок.

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