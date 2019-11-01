Пекин, , 03:17 — REGNUM Прокуратура Китая подтвердила арест 37 514 подозреваемых в посягательстве на права несовершеннолетних за первые три квартала 2019 года, что ан 23,2% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Верховной народной прокуратуры КНР, за указанный период 43 640 человек находились под следствием в связи с нарушением прав и законных интересов несовершеннолетних, что на 27,6% больше в годовом исчислении.

В прокуратуре также отметили, что принимаются все усилия по предотвращению сексуальных домогательств и насилия в отношение несовершеннолетних. В частности, ведется создание базы данных людей, которые были хотя бы раз замечены в подобных преступлениях с целью недопущения их до профессий, связанных с детьми.