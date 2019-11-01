Москва, , 03:04 — REGNUM Нового участника дорожного движения — лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности — предложили включить в правила дорожного движения в Минтрансе России. Это следует из проекта, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

Такими участниками, по предложению министерства, должны стать владельцы электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев. Специально для них могут быть разработаны новые дорожные знаки, например «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и «Лица на средствах индивидуальной мобильности».

При этом из определения термина «пешеход» могут исключить лиц, которые старше семи лет и использующие при этом перечисленные средства передвижения. В случае совместного движения скорость их движения предлагается ограничить 20 км/ч.

Напомним, о готовности Минтранса России изменить ПДД в этой части ИА REGNUM сообщало в августе 2019 года. Тогда предполагалось, что исследование по определению административно-правового статуса участников движения на новых видах транспорта будет завершено до конца года.

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