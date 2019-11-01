Свободный, Амурская область, , 03:02 — REGNUM На строящемся в городе Свободном мосту через Зею завершена укладка железнодорожных рельс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

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Всего, по данным ведомства, на мосту уложено 984 метра железнодорожного полотна. Сейчас на подходах к мосту идут работы по балластировке и выправке пути. На последнем этапе строителям предстоит выполнить комплекс работ по монтажу контактной сети и железнодорожной автоматики. После ввода моста в эксплуатацию, пропускная способность пути на этом участке дороги увеличится вдвое.

Строительство моста начато в 2015 году, он заменит старый мост, построенный в 1936 году.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что мост на остров Сахалин может быть построен до 2035 года.