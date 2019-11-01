Исламабад, , 09:18 — REGNUM Несмотря на то, что официально кампания по очистке Карачи (пакистанская провинция Синд) от мусора завершилась несколько дней назад, город далек от полного спасения «от мусорного кризиса». Об этом сообщил пакистанский телеканал Samaa TV.

Правительство провинции Синд запустило кампанию по очистке Карачи 21 сентября, выделив на сбор и вывоз мусора дополнительно 300 миллионов рупий (150 миллионов рублей). Для вывоза мусора в шести районах города были наняты частные фирмы, которые, по словам местных жителей, приступили к работе только неделю назад. Министр по делам местного самоуправленияСинда Насир Хусейн Шах заявил, что кампания по уборке мусора еще не завершилась. Всего, по словам министра, удалось собрать 979 тысяч тонн мусора, 295 тысяч тонн было доставлено на свалки.

Главный источник «мусорной проблемы» — огромные неубранные запасы, которые, по подсчетам коммунальных служб, составляют 1,6 миллионов тонн. При этом жители Карачи ежедневно выбрасывают еще от 14 до 16 тысяч тонн бытовых отходов. Для решения мусорной проблемы потребуются более серьезные ассигнования.