Исламабад, , 09:08 — REGNUM 31 октября ассоциация креативных городов ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) присвоила пакистанскому Лахору (столица провинции Панджаб) статус «города литературы».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, этим достижением город обязан Лахорскому литературному фестивалю, который проходит здесь каждый год и привлекает тысячи посетителей. Город не только сохраняет богатые литературные традиции эпохи Великих Моголов и Британского Раджа, но и является центром современных литературных поисков. 66 «креативных городов ЮНЕСКО» — города, прославленные своей музыкой, дизайном, литературой, гастрономией и ремеслами.

Как отмечают представители университетских и правительственных кругов Пакистана, Лахор всегда находился «на острие» литературной мысли страны. Новый статус столицы Панджаба позволит ей и далее с успехом развивать книжную и литературную культуру.