Москва, , 02:36 — REGNUM Собственники недвижимости в России будут получать уведомления по электронной почте или по телефону при попытке совершить сделки с их имуществом, сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

С 1 ноября вступает в силу норма Федерального закона от 02.08.2019 №286-ФЗ, который дополнил Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» статьей 36.2. В соответствии с этой нормой, уведомлять граждан будет Росреестр.

«Отныне орган регистрации прав обязан уведомить гражданина о поступлении на госрегистрацию в отношении принадлежащих такому гражданину объектов недвижимости заявления и документов в электронной форме, подписанных УКЭП», — сообщила начальник управления ведения ЕГРН Росреестра Людмила Лилина.

Как следует из сообщения, нововведение защитит жителей России от кибермошенников, которые могут использовать электронную подпись при заочных сделках с имуществом.

Читайте также: В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

Читайте ранее в этом сюжете: Сделки с недвижимостью: у граждан России появился выбор