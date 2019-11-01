Нью-Дели, , 09:03 — REGNUM Причиной плотного смога над северной Индией стали горящие пожнивные остатки в штатах Панджаб и Харьяна. Об этом 1 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая» со ссылкой на доклад министерства землеведения Индии.

Эксперты Системы мониторинга качества воздуха и прогнозирования погоды (SAFAR), действующей под руководством министерства землеведения Индии, подчеркнули, что в конце октября 2019 года был зафиксирован резкий рост площадей горящих пожнивных остатков в регионах к западу от Дели. В частности, с 27 по 30 октября число очагов возгорания в Панджабе увеличилось с 12 027 до 19 896, а в Харьяне — с 476 до 4 211. Таким образом, прирост числа очагов возгорания пожнивных остатков составил более 90% менее чем за три дня. Метеорологи также сообщили, что скоро ситуация стабилизируется из-за существенных изменений погодных условий.

Пожнивные остатки представляют собой корни, стебли и листья сельскохозяйственных культур, оставшиеся после жатвы на полях. Их горение приводит к существенному ухудшению состояния атмосферы. Ранее специалисты Центрального управления по контролю за загрязнением (CPCB) отметили опасное ухудшение состояния атмосферы в северной Индии. Сообщается, что индекс загрязнения воздуха в 12 крупных городах на севере страны превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения.