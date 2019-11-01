Москва, , 01:25 — REGNUM Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от инфраструктуры глобальной сети начинает действовать в России с 1 ноября.

Согласно закону, при возникновении угрозы безопасной работе интернета на территории России централизованное управление сетью связи общего пользования сможет брать на себя Роскомнадзор.

Предполагается, что утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению будет правительство России.

Власти заверяют, что российские пользователи сети никак не ощутят на себе вступление закона в действие, качество связи не ухудшится, а Рунет останется частью мирового интернет-пространства.

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