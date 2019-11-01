Ростов-на-Дону, , 00:17 — REGNUM В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере. Приговор вынес Кировский районный суд донской столицы, сообщает ИА REGNUM.

Как следует из материалов уголовного дела, учредитель и директор ООО «Торговый Дом «Гриф» Андрей Каковкин в августе 2015 года мошенническим путём похитил у компании «МКТ» 10 млн рублей.

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2019 года в Екатеринбурге был вынесен приговор бизнесмену из «списка Титова» Сергею Капчуку. Он был осуждён за мошенничество на два года условно.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале осуждён бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук