Челябинск, , 22:41 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер вновь не удовлетворён качеством работы подрядчиков по уборке снега. Они не сделали должных выводов на совещании 21 октября, приводит его слова пресс-служба главы региона.

«Количество техники по-прежнему не позволяет подрядчикам в регламентные сроки убирать дороги Челябинска, ряда региональных дорог. Есть ряд нареканий по уборке снега в муниципалитетах области, мне об этом постоянно пишут люди», — сказал губернатор.

Глава региона поручил руководителю миндортранса Алексею Нечаеву оперативно организовать с подрядчиками претензионную работу. Недобросовестные будут оштрафованы.

А тем временем некоторые жители Челябинска пишут ему в соцсетях о том, что не видят на улицах снегоуборочной техники. Они жалуются на снег во дворах и на улицах города.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урал ночью 31 октября обрушился сильнейший снегопад. Власти Челябинска заявляли о намерении мобилизовать технику и людей на борьбу с его последствиями. С ночи на улицах работают более 100 машин, занятых в уборке снега.

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