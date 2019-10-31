Вашингтон, , 22:40 — REGNUM До 37 человек возросло число умерших в результате лёгочных заболеваний, вызванных курением вейпа в США. Такие данные опубликовал 31 октября Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

По данным организации, общее количество заболевших лёгочными болезнями, связанными с курением электронных сигарет, в 49 американских штатах (за минусом Аляски) по состоянию на 29 октября, достигло 1888 человек.

Число подтверждённых смертей, произошедших в результате заболеваний лёгких, вызванных курением вейпов, достигло 37 человек в 24 штатах и в округе Колумбия. Медщики отмечают, что подавляющее число заболевших лёгочными болезнями — мужчины моложе 35 лет.

При этом отмечается, что причина заболевания остаётся неустановленной, но все заболевшие использовали электронные сигареты, вейпы либо другие подобные гаджеты. Предполагается, что причиной болезней лёгких могло стать масло с витамином Е, используемое в курительных жидкостях для вейпов. Эта добавка была обнаружена в жидкостях с добавлением тетрагидроканнабиола (активный компонент марихуаны), которую использовали заболевшие вейперы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 33 погибших в результате лёгочных болезней, вызванных курением электронных сигарет и вейпинговых устройств в США.

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