Челябинск, , 22:25 — REGNUM В Челябинске на улицах города снег убирают 126 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба областного миндортранса.

Снегопад продолжается. Ночная смена в зависимости от того, насколько снегопад интенсивен, будет состоять из девяти-одиннадцати колонн. Улицы обрабатывают противогололёдными материалами. Также прометают проезжую часть и раздвигают валы возле остановок общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад начался в Челябинске ночью. Власти города 30 октября объявили о мобилизации людских ресурсов и техники для борьбы с его последствиями.

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