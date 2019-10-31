Ставрополь, , 22:21 — REGNUM Следственное управление СК России по Северокавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по СКФО.

Отставной генерал-майор милиции, занимающий до 2010 года должность начальника Западного управления внутренних дел на транспорте, Александр Туривненко подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства по найму»).

По версии следствия, Турвиненко, который сейчас является директором санатория в Кисловодске, заказал убийство гражданской жены своего ранее умершего брата для того, чтобы стать владельцем доли коммерческих фирм, которые перешли по наследству его племяннику. Турвиненко считал, что мать имела критическое влияние на сына и помешала бы завладеть компаниями. Турвиненко обратился к своему знакомому и предложил ему убить женщину за 1 млн рублей.

Однако предполагаемый исполнитель обратился в полицию и далее работа проводилась под контролем оперативников.

Исполнитель получил олт Турвиненко 150 тыс. рублей на покупку оружия. Затем было инсценировано похищение женщины и ее убийство. Отставного генерал-майора задержали во время передачи денег за исполнение заказа.