Калининград, , 22:06 — REGNUM Проблему дефицита средних медицинских работников предложил решить президент России Владимир Путин в Калининградской области посредством выделения бесплатного жилья. Предложение прозвучало 31 октября во время встречи с главой региона Антоном Алихановым в ходе рабочей поездки главы государства в Калининградскую область.

На замечание президента России, что в регионе дефицит средних медицинских работников больше, чем в среднем по стране, Алиханов ответил, что в регионе уже работают с этим, в том числе и в центре подготовки. На это Путин ответил, что нужно увеличить приём в такие центры, чтобы скорее решить проблему с кадровым голодом.

Также Алиханов отметил, что сейчас отрабатывается вопрос с получением жилья для работающих в системе здравоохранения. Глава региона предложил приватизировать жильё и через пять-десять передавать его тем, кто встроен в систему.

«Лучше бесплатно» — выдвинул встречное предложение президент России. Глава региона поддержал главу государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рабочей поездке президента России Владимира Путина в Калининградскую область. В ходе встречи с губернатором региона Антоном Алихановым глава государства обсудил проблемы, актуальные для региона и пути их решения, в том числе вопросы демографии и меры, предпринимаемые властями области по повышению рождаемости.

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