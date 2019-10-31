Тегеран, , 22:32 — REGNUM 30 октября иранский документальный фильм «Лотос» режиссера Мохаммадрезы Ватандуста получил две награды 8-й международной киновыставки ForadCamp в Испании. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам организаторов фестиваля, «Лотос» получил награды в номинации «лучший документальный фильм» и за историческую правдоподобность. Культурная ассоциация испанского муниципалитета Гранольерс отметила отличный монтаж «Лотоса» и его эмоциональность.

«Лотос» рассказывает историю о том, как в результате строительства плотины вблизи деревни Лафурак сразу несколько жилых пунктов были затоплены водой. Фильм рассказывает об одинокой старухе, которая 12 лет не могла пересечь водное пространство, чтобы добраться до Лафурака.