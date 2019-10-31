Тегеран, , 22:30 — REGNUM 30 октября министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Аскар Мунесан заявил, что за первые полгода по иранскому календарю (с 21 марта по 21 сентября 2019 г.) Иран посетило более 5 млн. иностранных туристов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

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Министр отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 27%. Чиновник выразил надежду на то, что к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2020 г.) количество иностранцев, посетивших Иран, вырастет до 10 млн. человек.

Али Аскар Мунесан отметил, что Исфахан традиционно является самой популярной провинцией среди иностранцев. Наибольшее число туристов прибыло из таких стран, как Китай, Германия, Франция, Испания, Турция, Япония, Греция, Таиланд и Австралия.