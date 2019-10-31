Копенгаген, , 21:54 — REGNUM Министр занятости Дании Петер Хуммельгор сообщил СМИ о том, что партии Фолькетинга заключили соглашение о выделении 15 млн долларов для обучения неквалифицированных рабочих.

Рабочий на стройке Эдуард Бежанов © ИА Красная Весна

По словам главы ведомства, договор призван дать возможность роста даже тем, кто находится «на задворках» рынка труда. «В настоящее время мы наблюдаем рост занятости, но мы в то же время принимаем решение о выделении дополнительных 15 миллионов долларов для того, чтобы позаботиться о тех, у кого возникают трудности с нахождением работы», — отметил Хуммельгор. Данное соглашение даст возможность неквалифицированным рабочим получать образование по востребованным профессиям на средства государства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Договор подписали представители Социал-демократической партии, «Венстре», «Радикалов», Датской народной партии и партии «Консерваторов». Представитель партии «Венстре» по вопросам занятости Ханс Андерсен в то же время раскритиковал правительство за то, что оно лишь обеспечивает обучение, но не создает новые рабочие места.