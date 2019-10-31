Калининград, , 21:35 — REGNUM Меры, предпринятые властями для повышения рождаемости обсудил президент России Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым 31 октября во время рабочей встречи в ходе поездки в регион.

Владимир Путин с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым Kremlin.ru

Алиханов сообщил, что в регионы введены дополнительные меры для стимуляции роста рождаемости. В регионе введена выплата материнского капитала на третьего и последующих детей, а также возможность для многодетных семей получить вместо земельного участка денежный сертификат.

Кроме того, как отметил Алиханов, со следующего года в регионе будет введена специальная мера, стимулирующая у семей рождение первенца. Было принято решение выплачивать учащимся вузов и средних учебных заведений триста тысяч рублей в том случае, если они стали родителями в период учёбы либо в течение трёх-четырёх лет после окончания её.

Также глава региона подчеркнул, что в 2018 году Калининградская область стала регионом-миллионником за счёт миграционного прироста, который за восемь месяцев текущего года возрос на 30% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Алиханов признался, что власти региона не успевают по созданию инфраструктуры, поэтому сейчас поставлена задача одновременно со сдачей в эксплуатацию одной школы ежегодно одновременно начинать строить новую. Также в планах построить в ближайшие три года 20 детских садов в Калининграде и других муниципалитетах.

Владимир Путин поблагодарил власти Калининградской области за все предпринятые меры и похвалил за политику, проводящуюся в сфере демографии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рабочей поездке президента России Владимира Путина в Калининградскую область. Глава государства провёл встречу с представителями общественности региона в городе Светлогорске и провёл заседание президиума Государственного совета, на котором обсуждались вопросы развития здравоохранения.

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