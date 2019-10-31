Копенгаген, , 22:37 — REGNUM Апелляционный суд в Марокко вынес четыре смертных приговора в отношении убийц двух девушек из Дании и Норвегии. Власти уже привели три приговора в исполнение. Четвертому осужденному — Абед Аль Рахмад Калли — казнь заменили на пожизненное заключение.

Трое казненных ранее признали свою вину и сами высказались за смертный приговор. Адвокат Халед Фаталуи заявил о том, что доволен решением суда. «Это справедливое наказание за совершенное преступление, и, я считаю, власти Марокко приведут казни в исполнение», — добавил адвокат еще до казни. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В Марокко смертные приговоры не приводились в исполнение с 1993 года, однако в этом деле все было по-другому, и на то есть свои причины. Во-первых, прокурор потребовал смертный приговор, и суд оказался на стороне обвинения. Затем, этого потребовали мать убитой Луизы и общественность Марокко. Наконец, привести приговор в исполнение пожелали сами осужденные.