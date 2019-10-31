Газиабад, , 21:52 — REGNUM Уровень атмосферного загрязнения на севере Индии достиг критической отметки. Об этом 31 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика» со ссылкой на официальный отчёт Центрального управления по контролю за загрязнением (CPCB).

Специалисты CPCB подчеркнули, что индекс загрязнения воздуха в 12 крупных городах на севере страны превысил отметку в 400 пунктов, что соответствует уровню экстремального атмосферного загрязнения. В число указанных населённых пунктов вошли Большая Нойда, Хапур, Кайтхал, Буландшахр, Нойда, Канпур, Курукшетра и Дели. Возглавил данный список Газиабад, где индекс загрязнения воздуха превысил 482 пункта.

Напомним, что в современной Индии проблема загрязнения воздуха является одним из наиболее опасных экологических вызовов. Сообщается, что густой смог в воздухе над городами на севере страны вызывает серьёзные заболевания у местного населения. Наиболее распространёнными источниками атмосферного загрязнения выступают промышленные выбросы и утилизация мусора посредством инсинерации, то есть сжигания.