Киров, , 20:54 — REGNUM Администрация города Кирова отреагировала на недовольство горожан, которые в соцсетях жаловались на слишком яркую вывеску пивного магазина на историческом здании в центре города. Об этом сообщает городской портал Свойкировский.рф.

Сообщается, что прибывшие на место специалисты зафиксировали нарушение требований наружной отделки фасада, указанные в паспорте здания. В частности, бизнесмен нарушил требования, касающиеся цветового оформления и размеров рекламной конструкции.

В администрации Кирова заявили, что нарушителя в ближайшее время вызовут в полицию для составления протокола об административном правонарушении. После этого у владельца магазина будет две суток, чтобы устранить все недочеты; в противном случае ему грозит штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

Ранее издание Свойкировский. рф сообщало, что не все владельцы бизнеса согласны с дизайн-кодом Кирова. В частности, некоторые бизнесмены заявили, что вывески позволяют скрыть плачевное состояние некоторых исторических зданий.