Москва, , 20:58 — REGNUM Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» орден Александра Невского включен в государственную наградную систему России, а также были утверждены его статут и описание внешнего вида.

Орден Александра Невского

Знак ордена Александра Невского Российской Федерации воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, состоящие на государственной службе, имеющие особые личные заслуги в государственном строительстве, стаж добросовестной службы не менее 20 лет и высокую результативность исполнения своих служебных обязанностей. Проявившие усердие в укреплении международного авторитета России и её обороноспособности, в экономическом, научном, образовательном и культурном развитии страны.

Награждение граждан РФ орденом Александра Невского производится, как правило, при условии, что ранее они уже были награждены орденом Российской Федерации.

Также орденом Александра Невского могут награждаться иностранные политические и общественные деятели, члены деловых зарубежных сообществ за развитие сотрудничества с Российской Федерацией и содействие в её социально-экономическом развитии.

Знак ордена Александра Невского Российской Федерации воспроизводит дизайн аналогичного ордена Российской империи.

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