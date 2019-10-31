Архангельск, , 20:50 — REGNUM Новый региональный оператор по обращению с отходами в Архангельской области — компания «ЭкоИнтегратор» намерен четко придерживаться утвержденной в регионе территориальной «мусорной» схемы, во всяком случае. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве, где сегодня состоялась встреча представителей оператора и руководства области.

По словам вице-губернатора Алексея Алсуфьева, процесс перехода на новую систему обращения с отходами в регионе вступил в завершающую стадию.

«Никаких революций никто делать не собирается. Те участники рынка, кто сегодня оказывает услуги в сфере обращения c ТКО, должны получить от регионального оператора понятные предложения, в соответствии с требованиями, которые сегодня предусматривает закон», — подчеркнул Алексей Алсуфьев.

По словам генерального директора ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолия Назарова, компания заинтересована в сотрудничестве со всеми ответственными участниками рынка: перевозчиками, собственниками полигонов, предприятиями, осуществляющими переработку отходов. Уже на следующей неделе в их адрес будут направлены типовые договоры.

Он отметил, что регоператор будет четко придерживаться утвержденной территориальной схемы обращения с отходами и (как предписывает документ) на начальном этапе максимально использовать существующие мощности по переработке отходов. При этом уже в следующем году ООО «ЭкоИнтегратор» приступит к строительству предусмотренных территориальной схемой новых современных объектов, которые по мере завершения строительства будут включены в процесс реализации реформы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прежний оператор — ООО «Экоцентр» не проработал в регионе и года — договор между компанией и региональным правительством был расторгнут по инициативе «Экоцентра» после череды «мусорных» скандалов.