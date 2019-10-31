Шиберган, , 21:51 — REGNUM 30 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Джаузджан (столица провинции — г. Шиберган) заявил, что на территории столицы этого региона было завершено строительство двух старших школ для девочек.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», на официальной церемонии открытия этих школ присутствовали губернатор провинции Джаузджан Лутфулла Азизи и другие официальные лица правительства этого региона.

По словам официальных представителей губернатора провинции Джаузджан, строительство этих школ велось на протяжении двух лет. Эти учреждения оборудованы классными комнатами, кабинетами для сотрудников администрации и другой необходимой для образовательного процесса инфраструктурой.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в рамках реализации проекта по строительству этих старших школ для девочек было потрачено 500 тысяч долларов, которые были предоставлены Индией.

В своей речи губернатор провинции Джаузджан выразил глубокую благодарность Индии за оказанную помощь.